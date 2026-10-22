"Так звучить російський гуманізм": МЗС відреагувало на балістичну атаку по Києві

Київ цієї ночі пережив російський "гуманізм": десятки балістичних ракет били по енергетиці, лікарнях, торговельних центрах і житлу людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Цієї ночі кияни почули, як насправді звучить російський ""гуманізм"": жорстока атака із застосуванням десятків балістичних ракет, спрямована на енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони", - заявив Сибіга.

За його словами, під ударом опинилися і інші міста.

"Умиротворення, запопадливість і лестощі не зупинять цю війну. Лише сила принесе мир", - додав він.