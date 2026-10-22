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"Так звучит российский гуманизм": МИД отреагировал на баллистическую атаку по Киеву

08:46 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
"Так звучит российский гуманизм": МИД отреагировал на баллистическую атаку по Киеву Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач РБК-Украина)
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Киев этой ночью пережил российский "гуманизм": десятки баллистических ракет избивали по энергетике, больницам, торговым центрам и жилью людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Этой ночью киевляне услышали, как действительно звучит российский "гуманизм": жестокая атака с применением десятков баллистических ракет, направленная на энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы", - заявил Сибига.

По его словам, под ударом оказались и другие города.

"Умиротворение, рвение и лесть не остановят эту войну. Только сила принесет мир", - добавил он.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Виткофф назвал главу Кремля Владимира Путина "гуманистом" во время встречи в Санкт-Петербурге 21 октября.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал эти слова.

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