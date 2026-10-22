"Так звучит российский гуманизм": МИД отреагировал на баллистическую атаку по Киеву

Киев этой ночью пережил российский "гуманизм": десятки баллистических ракет избивали по энергетике, больницам, торговым центрам и жилью людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Этой ночью киевляне услышали, как действительно звучит российский "гуманизм": жестокая атака с применением десятков баллистических ракет, направленная на энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы", - заявил Сибига.

По его словам, под ударом оказались и другие города.

"Умиротворение, рвение и лесть не остановят эту войну. Только сила принесет мир", - добавил он.