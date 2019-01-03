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МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения южных регионов Таиланда

Новости » Общество    03.01.2019 - 11:36
МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения южных регионов Таиланда
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

В южных регионах Таиланда до 5 января ожидаются сильный ветер и осадки

Минстерство иностранных дел (МИД) Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения южных регионов Таиланда из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Как отмечается, до 5 января из-за приближения тропического шторма "Пабук" в южных регионах Королевства Таиланд ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения и тайфуны. Речь идет о провинциях Чумпхон, Сурат Тани, Након Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет. Отмечается, что непогода может вызвать нарушение работы систем транспортного сообщения, а также перебои с электро- и водоснабжением.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться в течение указанного периода от посещения прибрежных зон без крайней на то необходимости; отслеживать сообщения местных служб, в том числе спасательных, придерживаться их инструкций и указаний, следить за новостями, в случае пребывания в опасном регионе, быть готовыми к экстренной эвакуации", - говорится в сообщении

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года правительство Таиланда приняло положительное решение о введении безвизового режима для украинцев. В частности, путешествовать в Таиланд граждане Украины могут без виз, если цель посещения страны - туристическая.

Как писало РБК-Украина, безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 2 млн украинцев.

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