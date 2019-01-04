Таиланд уже покинули около 50 тыс. туристов из-за приближения шторма

Фото: шторм в Таиланде (twitter.com/treasurecolecto)

Тропический шторм Пабук сначала обрушится на острова Таиланда, после чего перейдет на материк

Десятки тысяч туристов покинули некоторые из самых популярных островов и курортных районов Таиланда из-за приближения тропического шторма Пабук. Ою этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Власти Таиланда официального приказа об эвакуации не отдавали, но туристы массово уезжают. Те, кто не в состоянии забронировать билеты, готовятся встретить шторм на опустевших островах.

Кроме того, Пабук угрожает обрушиться на южный регион страны сильными дождями, ветрами и семиметровыми волнами. Эвакуация туристов с тайских островов продолжается со среды, 2 января. Острова уже покинули от 30 000 до 50 000 человек.

Синоптики сообщают, что Пабук - первый в стране тропический шторм, который вышел за пределы сезона муссонов за последние 30 лет. Ожидается, что шторм должен зацепить два тайских острова, а также соседний остров Самуи. После того шторм может обрушиться на материк. Однако масштбного тайфуна не прогнозируется.

Несмотря на эти прогнозы, жители прибрежных районов южных таиландских провинций покидают дома и перемещаются в убежища из-за приближения урагана. Уже около 30 тыс. человек, проживающих в прибрежных районах провинции, перемещены в безопасные места.

Напомним, Минстерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от посещения южных регионов Таиланда из-за ухудшения погодных условий.