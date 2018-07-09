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В Таиланде спасли шестого подростка из затопленной пещеры

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 14:33
Фото: спасательная операция в Таиланде (GettyImages)
Фото: спасательная операция в Таиланде (GettyImages)

Подробности спасения шестого ребенка пока не сообщаются  

Из затопленной пещеры на севере Таиланда спасатели вывели шестого ребенка. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники.

По данным агентства, из тайской пещеры спасли шестого ребенка. Другие подробности пока не сообщаются, но ближайшее время ребенок будет доставлен на вертолете в больницу. Таким образом, в пещере остаются шестеро детей и тренер их футбольной команды.

Отметим, спасательная операция осложняется тем, что в пещеру продолжает прибывать вода. Предполагается, что она продлится не более четырех дней, поскольку по истечению данного срока пещеру может затопить полностью.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня возобновили операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде. Позже стало известно об одном мальчике, которого спасатели вывели из пещеры.

 

В МВД Таиланда рассказали о состоянии детей, спасенных из пещеры
Теги публикации: таиланд, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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