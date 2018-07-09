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У Таїланді врятували шостого підлітка із затопленої печери

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 14:33
Фото: рятувальна операція в Таїланді (GettyImages)
Фото: рятувальна операція в Таїланді (GettyImages)

Подробиці порятунку шостої дитини поки не повідомляються

Із затопленої печери на півночі Таїланду рятувальники вивели шосту дитину. Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на джерела.

За даними агентства, з тайської печери врятували шосту дитину. Інші подробиці поки не повідомляються, але найближчим часом дитину буде доставлено на вертольоті до лікарні. Таким чином, в печері залишаються шестеро дітей та тренер їх футбольної команди.

Зазначимо, рятувальна операція ускладнюється тим, що в печеру продовжує прибувати вода. Передбачається, що вона триватиме не більше чотирьох днів, оскільки по закінченню даного терміну печеру може затопити повністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні відновили операцію з порятунку дітей з печери в Таїланді. Пізніше стало відомо про одного хлопчика, якого рятувальники вивели з печери.

 

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Теги публікації: таиланд, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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