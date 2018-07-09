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Интервью

В Таиланде спасатели вывели еще одного ребенка из пещеры

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 13:13
Фото: спасательная операция в Таиланде (gettyimages.com)
Фото: спасательная операция в Таиланде (gettyimages.com)

На данный момент известно о пятерых спасенных из пещеры на севере Таиланда

На севере Таиланда из затопленной пещеры вывели еще одного ребенка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свидетелей.

Сообщается, что, таким образом, спасены уже пятеро детей. В затопленной пещере остаются еще семеро мальчиков и тренер их футбольной команды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде возобновили операцию по спасению детей из пещеры.

Группа подростков и их тренер исчезли 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на 4 км километра, оказавшись отрезанными от входа. Поиски футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник, 2 июля, подростков обнаружили британские дайверы. Все 13 человек живы.

В МВД Таиланда рассказали о состоянии детей, спасенных из пещеры
Теги публикации: таиланд, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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