В Таиланде спасатели вывели еще одного ребенка из пещеры

На данный момент известно о пятерых спасенных из пещеры на севере Таиланда

На севере Таиланда из затопленной пещеры вывели еще одного ребенка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свидетелей.

Сообщается, что, таким образом, спасены уже пятеро детей. В затопленной пещере остаются еще семеро мальчиков и тренер их футбольной команды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде возобновили операцию по спасению детей из пещеры.

Группа подростков и их тренер исчезли 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на 4 км километра, оказавшись отрезанными от входа. Поиски футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник, 2 июля, подростков обнаружили британские дайверы. Все 13 человек живы.