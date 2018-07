На сегодня в пещере остаются еще восемь детей и тренер

В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из пещеры. Об этом сообщает CNN.

Операцию недавно возобновили после утренней подготовки, которая включала в себя заправку кислородных резервуаров, которые использовавали в спасательной операции в воскресенье.

На сегодня в пещере остаются еще восемь детей и тренер.

Отмечается, что к пещере Tham Luang подъехали сначала четыре машины скорой помощи, а впоследствии пятая.

