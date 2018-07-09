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В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из пещеры

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 11:29
Фото: спасательная операция (gettyimages.com)
Фото: спасательная операция (gettyimages.com)

На сегодня в пещере остаются еще восемь детей и тренер

В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из пещеры. Об этом сообщает CNN.

Операцию недавно возобновили после утренней подготовки, которая включала в себя заправку кислородных резервуаров, которые использовавали в спасательной операции в воскресенье.

На сегодня в пещере остаются еще восемь детей и тренер.

Отмечается, что к пещере Tham Luang подъехали сначала четыре машины скорой помощи, а впоследствии пятая.

Дети, которых в воскресенье вызволили из пещеры, получают медицинскую помощь в соседнем городе.

Напомним, вчера, 8 июля, спасатели приостановили операцию по освобождению детской футбольной команды из пещеры для подготовки к следующему этапу спасательных работ.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако пещеру затопило и они оказались заблокированными в ней.

В МВД Таиланда рассказали о состоянии детей, спасенных из пещеры Появилось первое видео спасательной операции в Таиланде
Теги публикации: таиланд, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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