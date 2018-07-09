У Таїланді рятувальники вивели ще одну дитину з печери

На даний момент відомо про п'ятьох врятованих з печери на півночі Таїланду

На півночі Таїланду із затопленої печери вивели ще одну дитину. Про це повідомляє CNN з посиланням на свідків.

Повідомляється, що, таким чином, врятовано вже п'ятьох дітей. У затопленій печері залишаються ще семеро хлопчиків та тренер їх футбольної команди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Таїланді відновили операцію з порятунку дітей з печери.

Група підлітків та їх тренер зникли 23 червня в печерному комплексі Тхам Луанг, куди вони відправилися на екскурсію. Через проливні дощі в печері почала різко прибувати вода, і вони були змушені піти вглиб на 4 км кілометра, опинившись відрізаними від входу. Пошуки футбольної команди тривали дев'ять днів. У понеділок, 2 липня, підлітків виявили британські дайвери. Всі 13 осіб живі.