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У Таїланді стався вибух на газопроводі, є загиблі

Четвер 22 жовтня 2020 13:23
У Таїланді стався вибух на газопроводі, є загиблі
Фото: вибух в Таїланді (facebook.com v2maungprakarn)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 22 жовтня, в провінції Самутпракан на південь від Бангкока (Таїланд) стався вибух на газопроводі, у результаті якого загинули дві людини. Ще близько 20 отримали поранення.

Про це повідомляє The Pattaya News.

Як повідомляється, інцидент стався близько 13:00 за місцевим часом в районі індустріального парку Asia Suvarnabhumi. Також відомо, що в результаті пожежі, яка виникла внаслідок вибуху, постраждав поліцейський участок, близько 20 транспортних засобів, а також 10 будинків.

Фото: вибух в Таїланді (facebook.com v2maungprakarn)

На місце події прибули понад 50 одиниць пожежної техніки, які ліквідували загоряння.

Нагадаємо, раніше біля села Кулата стався вибух на газопроводі Болгарія-Греція, внаслідок чого постачання газу в Грецію було припинене.

Також РБК-Україна повідомляло, що у японському місті Коріяма, яке знаходиться в префектурі Фукусіма, стався вибух у ресторані, у результаті чого загинула одна людина та ще 17 отримали поранення. Причиною інциденту став витік газу.

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