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В Таиланде в порту произошел взрыв, десятки пострадавших

Новости » Происшествия    25.05.2019 - 15:17
В Таиланде в порту произошел взрыв, десятки пострадавших
Фото: пожар в порту Таиланда (twitter.com/THN24)

В результате взрыва пострадало по меньшей мере 50 человек

В Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне, в результате чего было травмировано по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао рассказал, что огонь вспыхнул на одном из грузовых судов, где произошел взрыв контейнера с химикатами. В данное время правоохранители устанавливают причины возгорания.

Доктор местной больницы Виттхая Чокчайпайсарн рассказал, что более 40 человек был доставлены с ожогами и раздражением глаз. Большинство пострадавших являются работниками порта и имеют ожоги кожи лица, ног и рук.

В тушении пожара принимало участие 10 спецмашин. Огонь был взят под контроль и ликвидирован.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Лиона произошел взрыв. В центре французского Лиона вечером в пятницу, 24 мая, произошел взрыв, восемь человек получили ранения, среди них ребенок

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