В Таиланде в порту произошел взрыв, десятки пострадавших

В результате взрыва пострадало по меньшей мере 50 человек

В Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне, в результате чего было травмировано по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао рассказал, что огонь вспыхнул на одном из грузовых судов, где произошел взрыв контейнера с химикатами. В данное время правоохранители устанавливают причины возгорания.

Доктор местной больницы Виттхая Чокчайпайсарн рассказал, что более 40 человек был доставлены с ожогами и раздражением глаз. Большинство пострадавших являются работниками порта и имеют ожоги кожи лица, ног и рук.

В тушении пожара принимало участие 10 спецмашин. Огонь был взят под контроль и ликвидирован.

#Noticetotrade : Class 6.1 Chemical Exploded!!

Several port workers were injured and local people were evacuated following an explosion in a container on a ship at #LaemChabangPort in Chon Buri, Thailand Sri Racha district on Saturday morning. pic.twitter.com/3FLzvOUsl2