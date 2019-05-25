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У Таїланді в порту стався вибух, десятки постраждалих

Новини » Надзвичайні події    25.05.2019 - 15:17
У Таїланді в порту стався вибух, десятки постраждалих
Фото: пожежа в порту Таїланду (twitter.com/THN24)

В результаті вибуху постраждало щонайменше 50 осіб

В Таїланді в порту Лаем Чабанг стався вибух і пожежа на вантажному судні, в результаті чого було травмовано щонайменше 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Начальник порту лейтенант Юттхана Мокхао розповів, що вогонь спалахнув на одному з вантажних суден, де стався вибух контейнера з хімікатами. В даний час правоохоронці встановлюють причини займання.

Лікар місцевої лікарні Виттхая Чокчайпайсарн розповів, що понад 40 осіб було доставлено з опіками і подразненням очей. Більшість постраждалих є працівниками порту і мають опіки шкіри обличчя, рук і ніг.

В гасінні пожежі приймало участь 10 спецмашин. Вогонь був узятий під контроль і ліквідований.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі Ліона стався вибух. У центрі французького Ліона ввечері в п'ятницю, 24 травня, стався вибух, вісім людей отримали поранення, серед них дитина

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