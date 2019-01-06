В Таиланде попал в аварию туристический автобус, есть погибшие и раненные

Иллюстративное фото (twitter.com/pattaya_now)

По меньшей мере шесть туристов погибли в ДТП в Таиланде

В Таиланде в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом шесть человек погибли и около 50 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bangkok Post.

По данным полиции, авария произошла в районе Кхлонг Луанг в субботу, 6 декабря, около 3:20 по местному времени. Автобус, направлявшийся из района Паном Прай в Бангкок, перевернулся.

По словам пассажиров автобуса, авария произошла во время дождя. Водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем, ехавшим перед ним, в результате чего автобус перевернулся.

Вследствие ДТП погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Полиция разыскивает водителя автобуса, который мог оказаться среди пострадавших в больницах.

Напомним, 5 января в Индии произошла авария школьного автобуса, в результате которой погибли 7 человек.