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У Таїланді потрапив в аварію туристичний автобус, є загиблі і поранені

Новини » Надзвичайні події    06.01.2019 - 06:23
У Таїланді потрапив в аварію туристичний автобус, є загиблі і поранені
Ілюстративне фото (twitter.com/pattaya_now)

Щонайменше шість туристів загинули в ДТП у Таїланді

У Таїланді в результаті ДТП з двоповерховим туристичним автобусом шість осіб загинули і близько 50 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Bangkok Post.

За даними поліції, аварія сталася в районі Кхлонг Луанг у суботу, 6 грудня, близько 3:20 за місцевим часом. Автобус, що прямував з району Паном Прай у Бангкок, перекинувся.

За словами пасажирів автобуса, аварія сталася під час дощу. Водій різко загальмував, щоб уникнути зіткнення з автомобілем, що їхав перед ним, в результаті чого автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП загинули чоловік, чотири жінки і немовля. Постраждалі доставлені в найближчі лікарні. Поліція розшукує водія автобуса, який міг опинитися серед постраждалих у лікарнях.

Нагадаємо, 5 січня в Індії сталася аварія шкільного автобуса, в результаті якої загинули 7 осіб.

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