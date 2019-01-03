В Карпатах на перевале слетел в кювет туристический автобус

Фото: место происшествия (facebook.com.Igor Zinkevych)

В результате ДТП погибших нет

В Карпатах на горном перевале туристический автобус фирмы "Аккорд Тур" слетел в кювет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По словам пассажиров, дорога была очень скользкой и опасной, а водитель превысил скорость. Кроме того, двигался он на "лысой" резине.

В результате ДТП погибших нет.

Фото: место происшествия (facebook.com.Igor Zinkevych)

Напомним, во Львовской области сегодня утром, 3 января 2019 года, автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами, в результате чего погибли два человека и еще 5 ранены.

РБК-Украина писало, что в Киевской области в результате столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилемпогибли 3 человека.