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В Индии школьный автобус упал в ущелье, есть погибшие

Новости » Происшествия    05.01.2019 - 19:26
В Индии школьный автобус упал в ущелье, есть погибшие
Фото: авария автобуса в Индии (India Today)

В результате аварии погибли 7 человек, среди них дети

В результате аварии школьного автобуса в штате Химачал-Прадеш на севере Индии погибли 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.

Как сообщается, сегодня, 5 января, около 08:00 по местному времени вблизи города Сангра школьный автобус упал в глубокое ущелье. В результате инцидента погибли семь человек: 6 детей и водитель автобуса.

Кроме того, в результате аварии 12 человек получили ранения и были госпитализированы. В полиции отметили, что состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Флорида в округе Алачуа за столкновения двух грузовиков и двух пассажирских автомобилей погибли семь человек.

Добавим, в Львовской области утром 3 января 2019 автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами, в результате чего погибли два человека и еще 5 ранены.

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