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В Таиланде отменили чрезвычайное положение

Четверг 22 октября 2020 09:31
В Таиланде отменили чрезвычайное положение
Фото: протесты в Бангкоке (asia.nikkei.com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 22 октября, правительство Таиланда приняло решение об отмене чрезвычайного положения в стране. Его ввели неделю назад, чтобы остановить длительные протесты против премьер-министра и монарха страны.

Об этом сообщает Reuters.

"Текущая жестокая ситуация, которая привела к введению чрезвычайного положения в стране, явно улучшилась и уже не дает оснований чиновникам и государственным органам внедрять меры, предусмотренные режимом чрезвычайного положения", - говорится в заявлении, опубликованном в официальной "Королевской газете".

Напомним, 15 октября правительство Таиланда издало указ о чрезвычайных мерах из-за антиправительственных протестов в Бангкоке. Они включают запрет массовых собраний и ограничения в работе СМИ.

После этого на улицы Бангкока вышло более 23 тысяч человек, несмотря на введенную правительством страны запрет на собрания.

Отметим, акции протеста регулярно проходят в Бангкоке, а чрезвычайное положение с момента начала пандемии коронавируса в Таиланде продолжали вплоть до конца сентября.

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