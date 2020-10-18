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Протесты в Таиланде: на улицы вышли более 20 тысяч демонстрантов

Бангкок, Воскресенье 18 октября 2020 05:51
Протесты в Таиланде: на улицы вышли более 20 тысяч демонстрантов
Фото: протесты в Таиланде (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

В Таиланде в субботу, 17 октября, вновь вышли на улицы тысячи демонстрантов, несмотря на введенный правительством страны запрет на собрания. На улицы Бангкока вышло более 23 тысяч человек.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Место проведения акция было объявлено организаторами всего за час до ее начала, чтобы предотвратить противодействие со стороны властей.

Большинство протестующих вооружились щитами, касками и противогазами, памятуя, что 16 октября полиция применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.

Продемократическое протестное движение призывает к отставке правительства, которым руководит бывший главнокомандующий страны Прают Чан-Оча, захвативший власть в Таиланде после военного путча 2014 года, и открытым дебатам о роли монархии.

Протестующие также возмущены арестами активистов демократического движения, некоторым из которых может грозить пожизненное заключение.

Напомним, в четверг правительство Таиланда издало указ о чрезвычайных мерах из-за антиправительственных протестов в столице Бангкоке. Они включают запрет массовых собраний и ограничения в работе СМИ.

Отметим, акции протеста регулярно проходят в Бангкоке, а чрезвычайное положение с момента начала пандемии коронавируса в Таиланде продлевали аж до конца сентября.

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