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У Таїланді скасували надзвичайний стан

Четвер 22 жовтня 2020 09:31
У Таїланді скасували надзвичайний стан
Фото протести в Бангкоку (asia.nikkei.com)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 22 жовтня, уряд Таїланду ухвалив рішення про скасування надзвичайного стану в країні. Його запровадили тиждень тому, щоб зупинити тривалі протести проти прем’єр-міністра та монарха країни.

Про це повідомляє Reuters.

"Поточна жорстока ситуація, яка привела до запровадження надзвичайного стану в країні, явно покращилася та вже не дає підстав урядовцями та державним органам впроваджувати заходи, передбачені режимом надзвичайного стану", - йдеться в заяві, опублікованій в офіційній "Королівській газеті".

Нагадаємо, 15 жовтня уряд Таїланду видав указ про надзвичайні заходи через антиурядові протести в Бангкоку. Вони включають заборону масових зібрань та обмеження в роботі ЗМІ.

Після цього на вулиці Бангкока вийшло більш як 23 тисячі осіб, попри введену урядом країни заборону на зібрання.

Зазначимо, акції протесту регулярно проходять в Бангкоку, а надзвичайний стан з моменту початку пандемії коронавірусу у Таїланді продовжували аж до кінця вересня.

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