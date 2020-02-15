ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Таїланді коронавірусом захворіли понад 30 людей

Новини » Надзвичайні події     15.02.2020 - 08:26
У Таїланді коронавірусом захворіли понад 30 людей
Ілюстративне фото (Reuters)

Щонайменше 14 осіб змогли перебороти хворобу

У Таїланді сьогодні, 15 лютого, підтвердили новий випадок зараження коронавірусом COVID-19, який водночас є 34 з початку січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними таїландського Міністерства охорони здоров'я, новий випадок зараження уханським коронавірусом підтвердили у 35-річної місцевої жінки, що працює в лікарні. Жінка могла заразитися коронавірусом після контакту з хворим.

Директор департаменту контролю захворювань Суванчай Ваттанайчароенхия додав, що з початку січня 14 людей вилікувалися від коронавірусу та повернулися додому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Єгипті підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Небезпечна хвороба була виявлена в іноземця. Хворого ізолювали на 14 днів та проінформували про інцидент Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Також РБК-Україна писало, що у Японії кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла до 254 осіб. Лише у четвер, 13 лютого, в країні було підтверджено 4 нові випадки зараження коронавірусом.

Крім того, станом на ранок суботи кількість смертей від коронавірусу COVID-19 на материковому Китаї досягла 1523. За останню добу від небезпечної хвороби померли 143 людини. Загальна кількість заражених досягла 66 492.

США евакуюють своїх громадян з круїзного лайнера в Японії Китайських гімнастів не пускають в Австралію на чемпіонат світу через коронавірус
Новини України таиландвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся