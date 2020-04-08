Таиланд продлил визы всем иностранцам до 30 апреля

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Правительство страны может продлевать действие виз и в дальнейшем

Правительство Таиланда приняло решение, позволяющее всем иностранцам, въехавшим в страну до закрытия границ из-за коронавируса, получить автоматическое продление визы до 30 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что всем туристам, которые въехали в страну на законных основаниях - получили визы по прибытии или в рамках программ отказа от виз - не нужно будет выстраиваться в очереди в переполненных иммиграционных центрах, чтобы продлить свое пребывание.

Автоматическое продление визы предоставляется до 30 апреля. В Министерстве внутренних дел уточнили, что правительство Таиланда может продлевать этот срок каждый месяц.

Согласно последним данным, за сутки в Таиланде было зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 369 граждан. Известно о 30 смертельных случаях от коронавируса.

Ранее в Таиланде объявили чрезвычайное положение до конца месяца и ввели общенациональный комендантский час с 22:00 вечера до 4:00 утра. Кроме того, Таиланд временно запретил авиасообщение для всех пассажиров, чтобы обуздать вспышку коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что украинку, нарушившую условия самоизоляции после возврата из Таиланда, оштрафовали на 17 тыс. гривен.