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Таиланд приостанавливает авиасообщение для всех пассажиров

Новости » В мире     04.04.2020 - 08:59
Таиланд приостанавливает авиасообщение для всех пассажиров
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В стране таким образом планируют обуздать пандемию коронавируса

В субботу, 4 апреля, Таиланд временно запретил авиасообщение для всех пассажиров, чтобы обуздать вспышку коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что запрет на входящие рейсы будет действовать до конца понедельника.

"Любой человек, прибывший рейсом, который вылетел до вступления в силу запрета, должен быть помещен на карантин на 14 дней после прибытия в Таиланд", - говорится в заявлении Управления гражданской авиации Таиланда.

Таиланд, который на сегодня сообщил о 1978 случаях коронавируса и 19 смертельных случаях, таким образом хочет избежать импорта большего числа инфицированных коронавирусом.

С 1 марта растет число людей, которые заразились за границей, прежде чем вернуться домой. Власти поместили почти 2000 человек, прибывших из-за границы, на карантин.

Ранее в пятницу в стране было зарегистрировано 103 новых случая коронавируса и еще четыре случая смерти.

Напомним, украинку, нарушившую условия самоизоляции после возврата из Таиланда, оштрафовали на 17 тыс. Девушка пообещала уехать в Николаев, однако осталась в Киеве и проводила встречи с друзьями.

Отметим, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн случаев, а количество смертей - 51 тысячу. Эксперты ВОЗ подозревают, что реальное число инфицированных гораздо больше из-за бессимптомных случаев и отсутствия широкомасштабного тестирования.

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