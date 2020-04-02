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В Таиланде ввели комендантский час

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 15:16
В Таиланде ввели комендантский час
Фото: Прают Чан-Оча (flickr.com prachatai)

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 04:00

В Таиланде с четверга, 3 апреля, и до особого распоряжения вводится комендантский час в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает издание The Star.

Так, комендантский час будет действовать с 22:00 до 04:00.

"В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 3 апреля до особого распоряжения на всей территории Королевства Таиланд вводится комендантский час с 22:00 до 04:00", - заявил премьер Прают Чан-Оча.

Комендантский час будет иметь некоторые исключения, в том числе в отношении перевозки медикаментов, перемещения людей в карантин, пациентов и поездок медицинского персонала.

Напомним, 26 марта в стране ввели режим чрезвычайного положения. По словам премьера страны, принятые меры должны помочь остановить вспышку вируса.

Кроме того, тайские ученые из Института науки и технологий Видьясиримедхи разработали экспресс-тест, который может обнаружить в организме человека коронавирус за 30-45 минут. Для запланированных испытаний готовятся производить до 4 тыс. экспресс-тестов ежедневно. Стоимость каждого из них составит приблизительно 15 долларов.

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