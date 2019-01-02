Количество жертв шторма на Филиппинах возросло до 85

Фото: шторм на Филиппинах (twitter.afp)

Еще 20 человек считаются пропавшими без вести

Число погибших от оползней и наводнений, вызванных штормом на Филиппинах, выросло до 85 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в результате шторма погибли по меньшей мере 85 человек, еще 20 считаются пропавшими без вести.

По словам главы Национального агентства катастроф Рикардо Джалада, в большинстве случаев люди погибали под завалами домов, которые обвалились после сильных дождей. Среди жертв стихии есть дети.

"Если мы не найдем пропавших без вести, или найдем их тела, то количество жертв возрастет до 105. Надеюсь этого не произойдет", - отметил Джалад.

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами шторма на Филиппинах стали по меньшей мере 68 человек, еще 17 считались пропавшими без вести.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате шторма, который обрушился на Филиппины погибли по меньшей мере 22 человека.

Добавим, 29 декабря на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2.