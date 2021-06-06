Таиланд передал Украине прах экс-посла

Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде в своем Facebook.

"Сегодня утром тайская сторона передала посольству Украины в королевстве Таиланд прах посла Андрея Бешты", - указано в сообщении.

Напомним, в Таиланде рассказали о причине смерти бывшего посла Украины Андрея Бешты. Это был сердечный приступ.

Тест на коронавирус оказался отрицательным. По данным областного управления по связям с общественностью, Бешта умер на острове Ко Липе на юге Таиланда в минувшее воскресенье утром.

Как писало РБК-Украина, экс-посол и его 17-летний сын прибыли на остров 28 мая в отпуск. По словам сына, Бешта лег спать в 23:00 в субботу. В 4:30 утра он потерял сознание и вскоре умер.

Так, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смерти бывшего посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Глава государства уволил его в апреле.