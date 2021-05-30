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Умер экс-посол Украины в Таиланде

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Киев, Воскресенье 30 мая 2021 10:35
Умер экс-посол Украины в Таиланде Фото: бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смерти бывшего посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Украинский лидер его уволил в апреле.

Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.

Зеленский выразил соболезнования близким умершего. По словам президента, Бешта был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам государства.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты", - сообщил Зеленский.

Отметим, 6 апреля Зеленский провел перестановки в дипкорпусе. Ряд послов потеряли должности. В частности, украинский президента уволил посла в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрея Бешту.

Андрей Бешта начал дипломатическую карьеру в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.

С 20 февраля 2017 года до 6 апреля 2021 года был послом Украины в Лаосе и Таиланде.

Напомним, в середине февраля в возрасте 64 лет скончался посол Украины в Китае Сергей Камышев. Он занимал должность с 2019 года.

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