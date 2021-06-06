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Таїланд передав Україні прах екс-посла

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Таїланд, Неділя 06 червня 2021 19:17
Таїланд передав Україні прах екс-посла Фото: колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Юлія Струк

Таїланд передав посольству України в Таїланді прах колишнього посла Андрія Бешти. Він помер 30 травня.

Про це повідомляє посольство України в Таїланді у своєму Facebook.

Впродовж усього тижня у буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan відбувалася поховальна церемонія

"Сьогодні зранку тайська сторона передала посольству України в королівстві Таїланд прах посла Андрія Бешти", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Таїланді розповіли про причину смерті колишнього посла України Андрія Бешти. Це був серцевий напад.

Тест на коронавірус виявився негативним. За даними обласного управління зв'язків із громадськістю, Бешта помер на острові Ко Ліпе на півдні Таїланду в минулу неділю вранці.

Як писало РБК-Україна, екс-посол та його 17-річний син прибули на острів 28 травня у відпустку. За словами сина, Бешта ліг спати о 23:00 у суботу. О 4:30 ранку він втратив свідомість і незабаром помер.

Так, 30 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про смерть колишнього посла України в Таїланді Андрія Бешти. Глава держави звільнив його у квітні.

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