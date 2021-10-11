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Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов: известна дата

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Таиланд, Понедельник 11 октября 2021 18:24
Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов: известна дата Фото: Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По словам премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча, страна откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября. Другие же ограничения будут отменены чуть позже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам премьер-министра, алкоголь разрешат продавать в ресторанах уже с 1 декабря. В частности, в тот же день в стране откроют и развлекательные заведения.

Чан-Оча отметил, что Таиланд надеется получить 170 млн доз вакцин до конца года.

Отмечается, что в стране действуют одни из самых жестких ограничений в регионе, из-за борьбы с высоким уровнем заболеваемости.

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