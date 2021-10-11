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Таїланд відкриє кордони для вакцинованих туристів: відома дата

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Таїланд, Понеділок 11 жовтня 2021 18:24
Таїланд відкриє кордони для вакцинованих туристів: відома дата Фото: Таїланд відкриє кордони для вакцинованих туристів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За словами прем'єр-міністра Таїланду Праюта Чан-Оча, країна відкриє кордони для вакцинованих туристів з 1 листопада. Інші ж обмеження будуть скасовані трішки пізніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами прем’єр-міністра, алкоголь дозволять продавати в ресторанах вже з 1 грудня. Зокрема, того ж дня в країні відкриють й розважальні заклади.

Чан-Оча зауважив, що Таїланд сподівається отримати 170 млн доз вакцин до кінця року.

Зазначається, що в країні діють одні з найжорсткіших обмежень в регіоні, через боротьбу з високим рівнем захворюваності.

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