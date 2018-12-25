Таиланд легализировал марихуану

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В правительстве Таиланда такое решение назвали "новогодним подарком" тайскому народу

Национальная законодательная ассамблея Таиланда сегодня, 25 декабря, одобрила использование марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам председателя профильного комитета тайского парламента Сомчая Савангкарна, "это новогодний подарок национальной законодательной ассамблеи правительству и тайскому народу".

Парламент на внеочередной сессии проголосовал за внесение поправок в закон о наркотиках от 1979 года.

Это стало первой частичной легализацией марихуаны в регионе Юго-Восточной Азии, где действуют самые строгие законы о наркотиках в мире.

Напомним, в Люксембурге три политические партии, которые в ближайшее время сформируют правящую коалицию, согласовали шаги, необходимые для легализации марихуаны в рекреационных целях.

Ранее парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении утвердил 30 ноября законопроект о защите граждан от вредного воздействия от употребление марихуаны, подготовленный МВД.