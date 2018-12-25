ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Таиланд легализировал марихуану

Новости » Политика    25.12.2018 - 22:30
Таиланд легализировал марихуану
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В правительстве Таиланда такое решение назвали "новогодним подарком" тайскому народу

Национальная законодательная ассамблея Таиланда сегодня, 25 декабря, одобрила использование марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам председателя профильного комитета тайского парламента Сомчая Савангкарна, "это новогодний подарок национальной законодательной ассамблеи правительству и тайскому народу".

Парламент на внеочередной сессии проголосовал за внесение поправок в закон о наркотиках от 1979 года.

Это стало первой частичной легализацией марихуаны в регионе Юго-Восточной Азии, где действуют самые строгие законы о наркотиках в мире.

Напомним, в Люксембурге три политические партии, которые в ближайшее время сформируют правящую коалицию, согласовали шаги, необходимые для легализации марихуаны в рекреационных целях.

Ранее парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении утвердил 30 ноября законопроект о защите граждан от вредного воздействия от употребление марихуаны, подготовленный МВД.

Marlboro займется выращиванием марихуаны
Новости Украины наркотикитаиландлегализация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь