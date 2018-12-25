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Таїланд легалізував марихуану

Новини » Політика    25.12.2018 - 22:30
Таїланд легалізував марихуану
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В уряді Таїланду таке рішення назвали "новорічним подарунком" тайському народу

Національна законодавча асамблея Таїланду сьогодні, 25 грудня, схвалила використання марихуани в медичних цілях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами голови профільного комітету тайського парламенту Сомчая Савангкарна, "це новорічний подарунок національної законодавчої асамблеї уряду і тайського народу".

Парламент на позачерговій сесії проголосувала за внесення поправок в закон про наркотики від 1979 року.

Це стало першою частковою легалізацією марихуани в регіоні Південно-Східної Азії, де діють суворі закони про наркотики у світі.

Нагадаємо, у Люксембурзі три політичні партії, які найближчим часом сформують правлячу коаліцію, погодили кроки, необхідні для легалізації марихуани в рекреаційних цілях.

Раніше парламент Грузії в третьому, остаточному, читанні затвердив 30 листопада законопроект про захист громадян від шкідливого впливу від вживання марихуани, підготовлений МВС.

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