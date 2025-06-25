У Таганрозі вибухи: "прилетіло" у важливий завод ВПК (відео)

Увечері 24 червня мешканці Таганрога та інших районів Ростовської області РФ повідомили у мережі про серію потужних вибухів та звуки прольоту безпілотників, а також про роботу ППО.

За словами очевидців, пролунало щонайменше шість вибухів.

Крім Таганрога, повідомлення про прольоти БПЛА надходили й із сусідніх регіонів - зокрема, Міноборони РФ заявило про знищення 22 українських безпілотників протягом останніх кількох годин. За словами росіян, 13 БпЛА було збито над Воронезькою областю, 4 - над Бєлгородською, 3 - над Саратовською, ще по одному - над Самарою та Татарстаном.

При цьому найбільше уваги викликала інформація про можливе влучання одного з дронів по підприємству "Атлант-Аеро" у Таганрозі.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, це ключовий об’єкт у російському військово-промисловому комплексі. Завод спеціалізується на виготовленні комплектуючих для бойових дронів, систем управління, комплексів радіоелектронної боротьби та цифрових рішень для ударних FPV-дронів і баражуючих боєприпасів.

Наразі офіційних коментарів від російської влади щодо уражень об’єктів або постраждалих немає.

Разом з тим, у МНС РФ раніше попереджали про підвищену загрозу атаки БПЛА на території всієї області.