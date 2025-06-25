В Таганроге взрывы: "прилетело" в важный завод ВПК (видео)

Вечером 24 июня жители Таганрога и других районов Ростовской области РФ сообщили в сети о серии мощных взрывов и звуках пролета беспилотников, а также о работе ПВО.

По словам очевидцев, прозвучало по меньшей мере шесть взрывов.

Кроме Таганрога, сообщения о пролетах БПЛА поступали и из соседних регионов - в частности, Минобороны РФ заявило об уничтожении 22 украинских беспилотников в течение последних нескольких часов. По словам россиян, 13 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, 4 - над Белгородской, 3 - над Саратовской, еще по одному - над Самарой и Татарстаном.

При этом больше всего внимания вызвала информация о возможном попадании одного из дронов по предприятию "Атлант-Аэро" в Таганроге.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, это ключевой объект в российском военно-промышленном комплексе. Завод специализируется на изготовлении комплектующих для боевых дронов, систем управления, комплексов радиоэлектронной борьбы и цифровых решений для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

Пока официальных комментариев от российских властей относительно поражений объектов или пострадавших нет.

Вместе с тем, в МЧС РФ ранее предупреждали о повышенной угрозе атаки БПЛА на территории всей области.