У мережі повідомили про "приліт" по аеродрому в Криму

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 25 червня пролунали вибухи. Міг бути атакований аеродром у Джанкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Попередньо, є приліт по аеродрому у Джанкої, повідомляють підписники. Які наслідки, поки невідомо", - йдеться у повідомленні.



Раніше "Кримський вітер" писав про вибухи у кількох куточках окупованого півострова. Також у мережі повідомляли про нібито роботу російської протиповітряної оборони по дронах. Гучно було у кількох районах Криму - у Джанкої та районі, а також у Керчі та поблизу мису Чауда.

