В Таганроге взрывы: "прилетело" в важный завод ВПК (видео)
Поздно вечером 24 июня в Таганроге Ростовской области прогремели взрывы - россияне написали об атаке беспилотников. Работало ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Вечером 24 июня жители Таганрога и других районов Ростовской области РФ сообщили в сети о серии мощных взрывов и звуках пролета беспилотников, а также о работе ПВО.
По словам очевидцев, прозвучало по меньшей мере шесть взрывов.
Кроме Таганрога, сообщения о пролетах БПЛА поступали и из соседних регионов - в частности, Минобороны РФ заявило об уничтожении 22 украинских беспилотников в течение последних нескольких часов. По словам россиян, 13 БПЛА были сбиты над Воронежской областью, 4 - над Белгородской, 3 - над Саратовской, еще по одному - над Самарой и Татарстаном.
При этом больше всего внимания вызвала информация о возможном попадании одного из дронов по предприятию "Атлант-Аэро" в Таганроге.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, это ключевой объект в российском военно-промышленном комплексе. Завод специализируется на изготовлении комплектующих для боевых дронов, систем управления, комплексов радиоэлектронной борьбы и цифровых решений для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.
Пока официальных комментариев от российских властей относительно поражений объектов или пострадавших нет.
Вместе с тем, в МЧС РФ ранее предупреждали о повышенной угрозе атаки БПЛА на территории всей области.
Напомним, в декабре 2024 года издание Forbes писало, что беспилотники атаковали авиабазу Миллерово в Ростовской области РФ. Их целями могли быть штурмовики Су-25 ВВС России.
Кроме того, в сети сообщают о "прилете" по аэродрому в Крыму.
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