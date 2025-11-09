У Таганрозі горить енергооб’єкт: росіяни масово скаржаться на відсутність світла

Зокрема, у соцмережах поширюються кадри, на яких видно, як стовп диму здіймається над містом. Очевидці розповідають, що у деяких районах Таганрога зникло світло й немає мобільного зв’язку. Люди скаржаться, що про відключення їх не попереджали.

Місцеві пабліки припускають, що займання могло статися на трансформаторі підстанції "Т-25" (110/35/6 кіловольт).

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, у місті ввели аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого без електроенергії залишилися кілька районів.