В Таганроге горит энергообъект: россияне массово жалуются на отсутствие света

В российском Таганроге утром воскресенья, 9 ноября, произошел масштабный пожар. После чего россияне начали сообщать о перебоях со связью, электроэнергией и водоснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
В частности, в соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как столб дыма поднимается над городом. Очевидцы рассказывают, что в некоторых районах Таганрога пропал свет и нет мобильной связи. Люди жалуются, что об отключении их не предупреждали.
Местные паблики предполагают, что возгорание могло произойти на трансформаторе подстанции "Т-25" (110/35/6 киловольт).
По данным российского пропагандистского агентства ТАСС, в городе ввели аварийное отключение высоковольтной линии, в результате чего без электроэнергии остались несколько районов.
Ранее мы писали о том, что жители российского Воронежа были напуганы вспышками в небе в ночь на 9 ноября. В частности, около 3:40 в Воронежской области была объявлена ракетная опасность.
Местным жителям советовали спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами, а в случае пребывания на улице - зайти в ближайшее здание или укрытие.