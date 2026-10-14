Таємно записували розмови: у смарт-окулярах Ray-Ban Meta виявили баг

У чому полягає проблема?

Власники пристроїв 2-го та 3-го покоління повідомили, що окуляри фіксували звичайні розмови без виклику фразою "Hey Meta".

Аудіозаписи та їхні текстові розшифровки згодом з'являлися у додатку Meta AI, хоча функція відповіді без активаційної фрази була вимкнена.

Користувачі Reddit повідомляють про баг у смарт-окулярах Meta (скриншот: Reddit)

Користувачі гаджетів також помітили, що під час звичайних розмов іноді засвічувався внутрішній індикатор сповіщень. Зазначається, що проблема почала масово з'являтися після одного з останніх оновлень прошивки.

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Реакція компанії та захист даних

У Meta заявили, що проблема вже вирішена, а користувачі можуть керувати своїми даними через налаштування.

"Цю проблему вирішено. Люди можуть у будь-який час керувати, переглядати та видаляти голосові журнали своїх взаємодій з Meta AI через налаштування", - повідомили розробники.

Це не перший випадок занепокоєння щодо приватності смарт-окулярів. Раніше підрядники, які перевіряли дані з гаджета, отримували доступ до приватних відеозаписів користувачів із приватних місць, зокрема з ванних кімнат.

Згідно з офіційними правилами приватності Meta, кожні розумні окуляри обладнані зовнішнім LED-індикатором білого кольору. Він має обов'язково блимати або світитися під час фото- та відеозйомки, аби попереджати оточуючих про те, що ведеться запис.

Компанія запевняє, що в разі спроби закрити, пошкодити або модифікувати зовнішній індикатор камера окулярів автоматично блокується.

Також розробники закликають користувачів вимикати пристрій у приватних зонах, зокрема у роздягальнях, медичних закладах і школах.