Тайно записывали разговоры: в смарт-очках Ray-Ban Meta обнаружили баг

Пользователи смарт-очков Ray-Ban Meta заявили о сбое в работе устройства - гаджет тайно записывал их повседневные разговоры без специальной голосовой команды.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.
Владельцы устройств 2-го и 3-го поколения сообщили, что очки фиксировали обычные разговоры без вызова фразой "Hey Meta".
Аудиозаписи и их текстовые расшифровки впоследствии появлялись в приложении Meta AI, хотя ответная функция без активационной фразы была отключена.
Пользователи гаджетов также заметили, что во время обычных разговоров иногда загорался внутренний индикатор уведомлений. Отмечается, что проблема начала массово появляться после одного из последних обновлений прошивки.
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В Meta заявили, что проблема уже решена, а пользователи могут управлять своими данными через настройки.
"Эта проблема решена. Люди могут в любое время управлять, просматривать и удалять голосовые журналы своих взаимодействий с Meta AI через настройки", - сообщили разработчики.
Это не первый случай беспокойства по поводу конфиденциальности смарт-очков.
Ранее подрядчики, проверявшие данные из гаджета, получали доступ к частным видеозаписям пользователей из частных мест, в частности из ванных комнат.
Согласно официальным правилам конфиденциальности Meta, каждые умные очки оборудованы внешним LED-индикатором белого цвета. Он должен мигать или светиться во время фото- и видеосъемки, чтобы предупреждать окружающих о том, что ведется запись.
Компания заверяет, что при попытке закрыть, повредить или модифицировать внешний индикатор камера очков автоматически блокируется.
Также разработчики призывают пользователей выключать устройство в частных зонах, в том числе в раздевалках, медицинских учреждениях и школах.