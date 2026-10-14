RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Тайно записывали разговоры: в смарт-очках Ray-Ban Meta обнаружили баг

12:14 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Очки Meta записывали людей без разрешения (фото: Meta)

Пользователи смарт-очков Ray-Ban Meta заявили о сбое в работе устройства - гаджет тайно записывал их повседневные разговоры без специальной голосовой команды.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

В чем состоит проблема?

Владельцы устройств 2-го и 3-го поколения сообщили, что очки фиксировали обычные разговоры без вызова фразой "Hey Meta".

Аудиозаписи и их текстовые расшифровки впоследствии появлялись в приложении Meta AI, хотя ответная функция без активационной фразы была отключена.

Пользователи Reddit сообщают о баге в смарт-очках Meta (скриншот: Reddit)

Пользователи гаджетов также заметили, что во время обычных разговоров иногда загорался внутренний индикатор уведомлений. Отмечается, что проблема начала массово появляться после одного из последних обновлений прошивки.

Читайте больше: Собери свой гаджет: Meta открыла код персонального ассистента Muse

Реакция компании и защита данных

В Meta заявили, что проблема уже решена, а пользователи могут управлять своими данными через настройки.

"Эта проблема решена. Люди могут в любое время управлять, просматривать и удалять голосовые журналы своих взаимодействий с Meta AI через настройки", - сообщили разработчики.

Это не первый случай беспокойства по поводу конфиденциальности смарт-очков.

Ранее подрядчики, проверявшие данные из гаджета, получали доступ к частным видеозаписям пользователей из частных мест, в частности из ванных комнат.

Согласно официальным правилам конфиденциальности Meta, каждые умные очки оборудованы внешним LED-индикатором белого цвета. Он должен мигать или светиться во время фото- и видеосъемки, чтобы предупреждать окружающих о том, что ведется запись.

Компания заверяет, что при попытке закрыть, повредить или модифицировать внешний индикатор камера очков автоматически блокируется.

Также разработчики призывают пользователей выключать устройство в частных зонах, в том числе в раздевалках, медицинских учреждениях и школах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
MetaГаджеты