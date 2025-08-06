Таємний візит: партизани провели розвідку нафтобази "Югторсан" у Севастополі

За повідомленням агентів, мова йде про нафтоналивне підприємство "Югторсан", розташоване на мисі Манганарі в районі Козачої бухти.

За даними учасників руху, термінал знаходиться поблизу дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, а також інших підрозділів, які забезпечують його охорону.

Об’єкт виконує функції головної нафтобази Чорноморського флоту - тут зберігаються різні види пального, мазут і нафта, а також працюють спеціалізовані служби перевезення та логістики.

Фото: Агенти "АТЕШ" провели розвідку нафтобази "Югторсан" у Севастополі (t.me/atesh_ua)

У русі нагадали, що раніше нафтобаза вже ставала ціллю ударів, унаслідок чого відбулося масштабне займання, яке тривало понад добу.

Попри це, термінал продовжує функціонувати у звичайному режимі.

Зібрану інформацію, зокрема координати, технічні деталі й дані про засоби охорони, учасники "АТЕШ" передали Силам оборони України для подальшого планування операцій.