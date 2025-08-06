Тайный визит: партизаны провели разведку нефтебазы "Югторсан" в Севастополе

По сообщению агентов, речь идет о нефтеналивном предприятии "Югторсан", расположенном на мысе Манганари в районе Казачьей бухты.

По данным участников движения, терминал находится вблизи дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, а также других подразделений, которые обеспечивают его охрану.

Объект выполняет функции главной нефтебазы Черноморского флота - здесь хранятся различные виды топлива, мазут и нефть, а также работают специализированные службы перевозки и логистики.

Фото: Агенты "АТЕШ" провели разведку нефтебазы "Югторсан" в Севастополе (t.me/atesh_ua)

В движении напомнили, что ранее нефтебаза уже становилась целью ударов, в результате чего произошло масштабное возгорание, которое длилось более суток.

Несмотря на это, терминал продолжает функционировать в обычном режиме.

Собранную информацию, в частности координаты, технические детали и данные о средствах охраны, участники "АТЕШ" передали Силам обороны Украины для дальнейшего планирования операций.