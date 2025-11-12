Таємні кімнати: навіщо для Путіна побудували три однакові кабінети в різних резиденціях

Журналісти виявили докази, що в резиденціях Путіна "Бочаров Ручєй" у Сочі та "Валдай" у Новгородській області побудували копії його робочого кабінету в підмосковній резиденції "Ново-Огарьово". Диктатор проводить у них зустрічі та наради, але Кремль замовчує, що це різні місця: всі кабінети офіційно показують як "Ново-Огарьово".

Головні докази того, що кабінетів насправді три: ручка на дверях, декоративна лінія на стіні та папка для паперів.

Історія цих кабінетів та переміщень Путіна між ними показує, як змінювалося його ставлення до власної безпеки і як він із роками переніс керування державою до себе додому.

Оригінальний кабінет Путіна було обладнано у його резиденції у підмосковному Ново-Огарьово у 2015 році, але вже через рік почалося будівництво таємних копій цієї кімнати, з'ясували журналісти. Фото та відеоз кабінету на Валдаї з'являються з 2018 року, а з кабінету в Сочі - з 2020.

"Одного дня Путін може зніматися в кабінеті з одним ремонтом, потім - у тому ж кабінеті, але з іншим "ремонтом", і нарешті знову в колишньому", - зазначають автори проєкту.

Також вони з'ясували, що із січня 2024 року російський диктатор перестав користуватись сочинським кабінетом через загрозу атаки безпілотників, а з початку 2025 року - кабінетом у Ново-Огарьово.

Але із середини вересня 2025 року Путін знову почав зрідка повертатися до цих резиденцій, ідеться у розслідуванні.