Тайные комнаты: зачем для Путина построили три одинаковых кабинета в разных резиденциях

Журналисты обнаружили доказательства, что в резиденциях Путина "Бочаров Ручей" в Сочи и "Валдай" в Новгородской области построили копии его рабочего кабинета в подмосковной резиденции "Ново-Огарево". Диктатор проводит в них встречи и совещания, но Кремль умалчивает, что это разные места: все кабинеты официально показывают как "Ново-Огарево".

Главные доказательства того, что кабинетов на самом деле три: ручка на двери, декоративная линия на стене и папка для бумаг.

История этих кабинетов и перемещений Путина между ними показывает, как менялось его отношение к собственной безопасности и как он с годами перенес управление государством к себе домой.

Оригинальный кабинет Путина был оборудован в его резиденции в подмосковном Ново-Огарево в 2015 году, но уже через год началось строительство тайных копий этой комнаты, выяснили журналисты. Фото и видео из кабинета на Валдае появляются с 2018 года, а из кабинета в Сочи - с 2020.

"В один день Путин может сниматься в кабинете с одним ремонтом, потом - в том же кабинете, но с другим "ремонтом", и наконец снова в прежнем", - отмечают авторы проекта.

Также они выяснили, что с января 2024 года российский диктатор перестал пользоваться сочинским кабинетом из-за угрозы атаки беспилотников, а с начала 2025 года - кабинетом в Ново-Огарево.

Но с середины сентября 2025 года Путин снова начал изредка возвращаться в эти резиденции, говорится в расследовании.