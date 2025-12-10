Таємна сила ЗСУ: як закордонні добровольці змінюють хід війни в Україні

Внесок і значимість іноземних добровольців

Сухопутні війська високо оцінюють професіоналізм, мотивацію та відданість Україні іноземних військовослужбовців, які укладають контракти зі Збройними Силами.

Їхня участь посилює стійкість оборони та допомагає виконувати складні бойові завдання.

Розвиток та адаптація сил оборони

Україна продовжує вдосконалювати підходи до формування бойових підрозділів, враховуючи досвід останніх років.

Це включає перегляд форматів служби, адаптацію структур і впровадження нових рішень, спрямованих на підвищення ефективності застосування особового складу.

Інтеграція досвіду та спеціалізації

Іноземні військовослужбовці зможуть проходити службу відповідно до професійної підготовки та досвіду.

Їхній бойовий досвід інтегрується в підрозділи, де він найкорисніший для виконання оборонних завдань, забезпечуючи максимальну віддачу в спільній боротьбі проти агресора.

Ухвалення рішень і діалог

Усі рішення про застосування іноземних військовослужбовців ухвалюються в рамках загальної трансформації Сил оборони та з урахуванням потреб фронту.

Сухопутні війська наголошують на відкритості до діалогу з військовослужбовцями та партнерами, цінуючи їхній внесок у зміцнення безпеки країни.