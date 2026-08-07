Таємна "подяка" від китайців може коштувати Сійярто трьох років тюрми

У чому підозрюють ексміністра

Розслідування проти Петера Сійярто ініціювали після заяви громадського діяча Іштвана Теньї про можливе хабарництво.

Приводом для цього стало нове призначення колишнього посадовця у китайському виробнику автомобілів BYD.

За словами прем'єр-міністра Петера Мадяра, призначення Сійярто на керівну посаду у світовому гіганті BYD може бути публічною "подякою" за сприяння у будівництві заводу автовиробника в Сегеді, коли той обіймав посаду міністра.

Прокуратура зазначила, що такі дії можуть підпадати під статтю про отримання неправомірної вигоди в інтересах господарської організації.

Оскільки Сійярто більше не є депутатом парламенту, він втратив недоторканність. У разі доведення вини йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Чому справу передали поліції

Спочатку скаргу розглядала Столична слідча прокуратура. Однак через відсутність у Сійярто депутатського імунітету та особливості кваліфікації злочину матеріали перенаправили до Головного управління поліції Будапешта (BRFK).

Це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Паралельно ризики для національної безпеки, пов'язані з призначенням Сійярто в китайську компанію, розглядає Комітет з питань національної безпеки парламенту Угорщини.