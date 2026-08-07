Таємна "подяка" від китайців може коштувати Сійярто трьох років тюрми

Справу колишнього міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто передали до Головного управління поліції Будапешта. Його підозрюють у отриманні хабаря через призначення на посаду в китайській компанії BYD.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.
Розслідування проти Петера Сійярто ініціювали після заяви громадського діяча Іштвана Теньї про можливе хабарництво.
Приводом для цього стало нове призначення колишнього посадовця у китайському виробнику автомобілів BYD.
За словами прем'єр-міністра Петера Мадяра, призначення Сійярто на керівну посаду у світовому гіганті BYD може бути публічною "подякою" за сприяння у будівництві заводу автовиробника в Сегеді, коли той обіймав посаду міністра.
Прокуратура зазначила, що такі дії можуть підпадати під статтю про отримання неправомірної вигоди в інтересах господарської організації.
Оскільки Сійярто більше не є депутатом парламенту, він втратив недоторканність. У разі доведення вини йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Спочатку скаргу розглядала Столична слідча прокуратура. Однак через відсутність у Сійярто депутатського імунітету та особливості кваліфікації злочину матеріали перенаправили до Головного управління поліції Будапешта (BRFK).
Це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
Паралельно ризики для національної безпеки, пов'язані з призначенням Сійярто в китайську компанію, розглядає Комітет з питань національної безпеки парламенту Угорщини.
Нагадаємо, розслідування щодо ймовірного хабарництва є не першою судовою та політичною справою, порушеною проти Петера Сійярто після його відставки.
Рішення політики піти з посади міністра закордонних справ та перейти на роботу до китайського автогіганта BYD спричинило хвилю перевірок у країні.
Зокрема, раніше влада Угорщини розпочала масштабну перевірку державних пільг та субсидій, наданих компанії BYD за сприяння Сійярто під час його перебування на посаді.
Крім того, нова влада Угорщини взялася за перевірку можливих зв'язків посадовця з РФ. Офіційні органи розслідують можливу державну зраду Сійярто через його таємні контакти з Кремлем.
Сам політик оголосив про рішення перейти до BYD у липні, коли вирішив піти з політики та склав депутатський мандат.