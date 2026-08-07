Тайная "благодарность" от китайцев может стоить Сийярто трех лет тюрьмы

Дело бывшего министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто передали в Главное управление полиции Будапешта. Он подозревается в получении взятки из-за назначения на должность в китайской компании BYD.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.
Расследование против Петера Сийярто инициировали после заявления общественного деятеля Иштвана Теньи о возможном взяточничестве.
Поводом для этого послужило новое назначение бывшего чиновника в китайском производителе автомобилей BYD.
По словам премьер-министра Петера Мадяра, назначение Сийярто на руководящую должность в мировом гиганте BYD может быть публичной "благодарностью" за содействие в строительстве завода автопроизводителя в Сегеде, когда тот занимал должность министра.
Прокуратура отметила, что такие действия могут подпадать под статью о извлечении неправомерной выгоды в интересах хозяйственной организации.
Поскольку Сийярто больше не депутат парламента, он потерял неприкосновенность. В случае доказательства вины ему грозит до трех лет лишения свободы.
Сначала жалобу рассматривала Столичная следственная прокуратура. Однако из-за отсутствия у Сийярто депутатского иммунитета и особенностей квалификации преступления материалы перенаправили в Главное управление полиции Будапешта (BRFK).
Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Параллельно риски для национальной безопасности, связанные с назначением Сийярто в китайскую компанию, рассматривает Комитет по национальной безопасности парламента Венгрии.
Напомним, расследование по вероятному взяточничеству является не первым судебным и политическим делом, возбужденным против Петера Сийярто после его отставки.
Решение политики уйти с должности министра иностранных дел и перейти на работу к китайскому автогиганту BYD повлекло за собой волну проверок в стране.
В частности, ранее власти Венгрии начали масштабную проверку государственных льгот и субсидий, предоставленных компании BYD при содействии Сийярто во время его пребывания в должности.
Кроме того, новые власти Венгрии взялись за проверку возможных связей чиновника с РФ. Официальные органы расследуют возможное государственное предательство Сийярто из-за его тайных контактов с Кремлем.
Сам политик объявил о решении перейти в BYD в июле, когда решил уйти из политики и составил депутатский мандат.