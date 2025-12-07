ua en ru
Життя » Суспільство

Таємна коляда: як українці рятували традиції в часи радянської заборони Різдва

Неділя 07 грудня 2025 08:33
Таємна коляда: як українці рятували традиції в часи радянської заборони Різдва Як українцям вдалося зберегти різдвяні традиції (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Під час радянської заборони Різдва комуністи влаштовували рейди на вертепи, а колядників розганяла поліції. Втім, попри тотальну заборону свята, українцям вдалося зберегти різдвяні традиції.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів етнолог, директор Інституту народознавства НАН України Степан Павлюк.

Збереження традицій

За словами етнолога, прагнення зберігати свій духовний і культурний світ - одна з історичних рис українців. Саме це допомогло вистояти у періоди найжорсткіших заборон.

"Взагалі, збереження - це постійна історична властивість українців. Навіть при репресіях нам вдавалося зберігати і себе, і традиції", - каже Павлюк.

Рейди на вертепи і розгони колядників

Комуністи особливо боролися проти вертепів. За етнографічними традиціями, у них були персонажі, які дратували радянську ідеологію.

"Більшовики протестували проти вертепу, бо там був жид, москаль. Ці образи нервували тодішню владу. Вони цілі репресивні загони кидали на вертепи, а от колядників менше переслідували", - зазначає дослідник.

Попри заборони, колядники все одно ходили по селах - щоправда, лише вночі. Але й тоді їх могли розганяти.

"У ті часи гурти колядників приходили одне до одного тільки вночі, але навіть тоді їх розганяла поліція. На другий день організаторів допитували в конторі. Але це не означало, що люди не збиралися. Тишком-нишком, але навіть у найжорстокіші часи в селі можна було почути коляду", - розповідає Павлюк.

Етнолог пригадав і показовий випадок у рідному селі на Сколівщині, який сьогодні звучить майже як анекдот.

"Якось у Волосянку приїхали партійні керівники, щоб розігнати вертеп і навести страх. Перший секретар побачив ряджених і захотів упіймати когось. Перед ним бігало чортеня, але не давалося. Він врешті схопив його за хвіст, а той був із колючого дроту - усі руки собі подряпав. Це ще більше його розізлило", - каже вчений.

Таємна коляда: як українці рятували традиції в часи радянської заборони РіздваРяджені щедрівники на околицях Коломиї, 1960-ті роки (скриншот: localhistory.org.ua)

Знищити традицій не вдалося

Попри тривалі переслідування, радянська влада не змогла повністю викорінити обрядовість. За словами етнолога, після відновлення незалежності українці повернулися до своїх святкових практик.

"Хоч і вертепні "походи" були, але знищити традицій не вдалося. За часів Незалежності все відновилося. Звичайно, у дещо видозміненому стані, але наші обряди комуністи не змогли знищити," - підкреслює Павлюк.

Читайте також про те, як козаки на Січі святкували зимові свята - Різдво, Маланку, Водохреще.

Раніше ми писали про те, чому саме дідух став першим українським різдвяним атрибутом.

Різдво Свята Радянське минуле
