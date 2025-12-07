Тайная коляда: как украинцы спасали традиции во времена советского запрета Рождества

Во время советского запрета Рождества коммунисты устраивали рейды на вертепы, а колядников разгоняла полиции. Но несмотря на тотальный запрет праздника, украинцам удалось сохранить рождественские традиции.

Сохранение традиций

По словам этнолога, стремление сохранять свой духовный и культурный мир - одна из исторических черт украинцев. Именно это помогло выстоять в периоды самых жестких запретов.

"Вообще, сохранение - это постоянное историческое свойство украинцев. Даже при репрессиях нам удавалось сохранять и себя, и традиции", - говорит Павлюк.

Рейды на вертепы и разгоны колядников

Коммунисты особенно боролись с вертепами. По этнографическим традициям, в них были персонажи, которые раздражали советскую идеологию.

"Большевики протестовали против вертепа, потому что там был жид, москаль. Эти образы нервировали тогдашнюю власть. Они целые репрессивные отряды бросали на вертепы, а вот колядников меньше преследовали", - отмечает исследователь.

Несмотря на запреты, колядники все равно ходили по селам - правда, только ночью. Но и тогда их могли разгонять.

"В те времена группы колядников приходили друг к другу только ночью, но даже тогда их разгоняла полиция. На второй день организаторов допрашивали в конторе. Но это не означало, что люди не собирались. Тихонечко, но даже в самые жестокие времена в селе можно было услышать коляду", - рассказывает Павлюк.

Этнолог вспомнил и показательный случай в родном селе под Сколе, который сегодня звучит почти как анекдот.

"Как-то в Волосянку приехали партийные руководители, чтобы разогнать вертеп и навести страх. Первый секретарь увидел ряженых и захотел поймать кого-то. Перед ним бегал чертенок, но не давался. Он наконец схватил его за хвост, а тот был из колючей проволоки - все руки себе поцарапал. Это еще больше его разозлило", - говорит ученый.

Ряженые щедривники в окрестностях Коломыи, 1960-е годы (скриншот: localhistory.org.ua)

Уничтожить традиции не удалось

Несмотря на длительные преследования, советская власть не смогла полностью искоренить обрядность. По словам этнолога, после восстановления независимости украинцы вернулись к своим праздничным практикам.

"Хоть и вертепные "походы" были, но уничтожить традиции не удалось. Во времена Независимости все восстановилось. Конечно, в несколько видоизмененном состоянии, но наши обряды коммунисты не смогли уничтожить", - подчеркивает Павлюк.