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Таджикистан викликав посла Киргизстану через заяву Камчибека Ташієва

Фото: Таджикистан викликав посла Киргизстану через заяву Камчибека Ташієва (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Посла Киргизстану в Таджикистані Ерлана Абдилдаєва запросили до МЗС Таджикистану через заяви "високопосадовця".

Про це повідомляє РБК-україна з посиланням на заяву прес-служби МЗС Таджикистану.

"Під час бесіди до відома посла було доведено стурбованість таджицької сторони висловлюваннями високопосадовця Киргизстану, які з'явилися 15 вересня в інформаційному просторі, з питань таджицько-киргизького кордону", - сказано у повідомленні.

Ймовірно, мова йде про заяву глави ДКНБ Камчибека Ташиєва, який вдень 15 вересня повідомив, що киргизька сторона виявила документи, які підтверджують те, що киргизькі землі відійшли сусідній країні.

На основі цих документів Киргизстан може пред'явити свої територіальні претензії, якщо сусіди не відмовляться від своїх.

У МЗС Таджикистану зауважили, що такі коментарі здатні завдати серйозної шкоди перебігу переговорного процесу з делімітації та демаркації таджицько-киргизького кордону.

Киргизстан і його взаємодія з Росією

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що Сполучені Штати Америки готують санкції проти Киргизстану, який допомагає Росії обходити обмеження Заходу. Зокрема, країна постачає підсанкційне обладнання та електроніку. Пізніше Вашингтон запровадив деякі обмеження проти компаній Киргизстану.

Після цього Міністерство закордонних справ України викликало посла Киргизстану в Україні Ідріса Кадиркулова.

Ще минулого року банки Киргизстану відмовились обслуговувати російські картки "Мир" через загрозу вторинних санкцій з боку США.

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