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Підозрюють у допомозі Росії. МЗС України викликало посла Киргизстану

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Четвер 20 липня 2023 22:28
Підозрюють у допомозі Росії. МЗС України викликало посла Киргизстану Фото: МЗС викликало посла Киргизстану (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство закордонних справ України викликало посла Киргизстана в Україні Ідріса Кадиркулова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як пояснили в МЗС, посла буде викликано з метою отримання пояснень щодо інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти держави-агресора Росії. Зокрема Киргизстан підозрюють у постачанні продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї.

"Увагу дипломата було привернуто до того, що Киргизька Республіка як член світового співтовариства має відповідально ставитися до дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії", - заявили в МЗС.

Також було звернено увагу посла на те, що українською стороною реекспорт з території Киргизстану до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, буде розцінюватися як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що Сполучені Штати Америки готують санкції проти Киргизстану, який допомагає Росії обходити обмеження Заходу. Зокрема, країна постачає підсанкційне обладнання та електроніку.

Санкції проти РФ

11-й пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності 23 червня. За словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Європейська Рада схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу.

На початку липня президент Володимир Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти РФ. У тому числі проти "Росатому".

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